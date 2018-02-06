Саакашвили подал жалобу на решение апелляционного админсуда

Адвокат утверждает, что пока будет длиться рассмотрение жалобы, "государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению Михеила Саакашвили"

Адвокат политика Михаила Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины. Об этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подал в интересах защиты Михеила Саакашвили кассацию на вчерашнее незаконное решение апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продления Михеилу Саакашвили справки об обращении за защитой", - написал адвокат.

По его словам, о подаче кассации защита сообщила управлению Государственной миграционной службы в Киевской области в информационном письме.

"С этого момента им запрещено совершать какие-либо действия по выдворению Михеила Саакашвили", - отметил адвокат.

Чернолуцкий утверждает, что пока будет длиться рассмотрение поданной жалобы, "государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению Михеила Саакашвили".

3 января 2018 года Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

5 февраля Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца.

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