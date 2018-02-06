В РФ с Клыха и Карпюка заочно взыскали 250 тыс рублей - адвокат

Мать одного из российских солдат-срочников, погибших в Грозном 31 декабря 1994 года, обратилась с иском в суд, который вынес такое решение

В России суд заочно взыскал 100 000 и 150 000 рублей с незаконно удерживаемых украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка соответственно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Илья Новиков.

По его словам, мать одного из российских солдат-срочников, погибших в Грозном 31 декабря 1994 года, обратилась с иском в суд, который вынес указанное решение, так как ранее приговором чеченского верховного суда"установлено", что Карпюк и Клых причастны к гибели ее сына.

"За 23 года в России не нашлось никого, кто помог бы матери убитого парня, пока не наткнулись на двух украинцев", - написал Новиков.

Также адвокат рассказал о состоянии здоровья Клыха. "Выглядит он чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше и совершенно не может удерживать внимание на одной теме", - отметил Новиков.

Адвокат сообщил, что, согласно выписке из истории болезни, когда осенью Клых попал в больницу, его лечили глюкозой и циклодолом.

10 ноября 2017 г сообщалось, что состояние здоровья Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

В октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщала, что его пытали при задержании и во время предварительного следствия и это сказалось на его психическом здоровье.

Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны".

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