Кабмин предлагает заменить приветствия советского образца в армии

Документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы Вооруженных сил

В Раде зарегистрирован правительственный законопроект, в котором Кабмин предлагает официально ввести военные приветствия "Слава Украине" и "Героям слава" вместо приветствий советского образца. Проект закона № 7549 поступил в парламент 5 февраля.

Инициатор законопроекта - премьер-министр Владимир Гройсман.

Документом предлагается внести изменения в статью 84 воинского устава внутренней службы Вооруженных сил, заменив советские приветствия "Здравствуйте, товарищи", "Желаем здоровья" на "Слава Украине" и "Героям слава".

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне его, отвечают "Героям слава", - говорится в проекте закона. Аналогичными фразами предлагается и прощаться.

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