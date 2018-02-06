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Украина выступает за реформу права вето в Совете безопасности ООН

06.02.2018 23:35
Представители Украины в СБ ООН признают, что без права вето не обойтись, но нужно исключить возможность этим правом злоупотреблять
Украина выступает за реформу права вето в Совете безопасности ООН

Украина настаивает на реформе процесса применения права вето в Совете безопасности ООН - нужно пресечь злоупотребление этим правом, особенно в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко на открытых дебатах в СБ ООН, передает Укринформ.

"Украина относится к группе государств, которые поддерживают Кодекс поведения в отношении действий Совета Безопасности ООН в вопросах геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также франко-мексиканскую инициативу по приостановке применения вето в случаях массовых зверств", - сказал Витренко.

При этом дипломат отметил, что без права вето "Совбез является отдаленной и неопределенной реальностью".

Представители Украины считают, что "ответственные члены международного сообщества должны иметь возможность предотвратить применение вето при рассмотрении дел, которые имеют все признаки преступлений против человечности и массовых зверств".

Витренко отметил, что в последние годы мирные инициативы Совбеза неоднократно блокировали и очень часто - из-за позиции России.

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