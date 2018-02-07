США разочарованы, что Дуда подписал закон о "запрете бандеризма"
США разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда подписал правки к закону об Институте национальной памяти. Об этом говорится в заявлении гсоударственного секретаря Рекса Тиллерсона.
Отмечается, что закон отрицательно влияет на уровень свободы слова и научные исследования.
США также заверили, что считают понятие "польские лагеря смерти" ошибочным. И отметили, что такая историческая неточность влияет на Польшу, но с этим нужно бороться так, чтобы защитить базовые свободы.
"Мы считаем, что открытые дебаты, стипендии и образование - лучшие способы противостоять ошибочным выражениям", - говорится в заявлении.
6 февраля Дуда подписал скандальные правки, несмотря на призыв Верховной Рады Украины отклонить их.
6 января 2018 года правки к закону об Институте нацпамяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате. Он предполагает запрет в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов, и предусматривает уголовное наказание за отрицание их преступлений.
Как и в Украине, а Израиле также высказали недовольство законом, и заявили, что могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном диалоге. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".
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