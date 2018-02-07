США разочарованы, что Дуда подписал закон о "запрете бандеризма"

В заявлении госсекретаря отмечается, что лучшие способы бороться с ошибочным понятиями - образование и дебаты

США разочарованы тем, что президент Польши Анджей Дуда подписал правки к закону об Институте национальной памяти. Об этом говорится в заявлении гсоударственного секретаря Рекса Тиллерсона.



Отмечается, что закон отрицательно влияет на уровень свободы слова и научные исследования.



США также заверили, что считают понятие "польские лагеря смерти" ошибочным. И отметили, что такая историческая неточность влияет на Польшу, но с этим нужно бороться так, чтобы защитить базовые свободы.



"Мы считаем, что открытые дебаты, стипендии и образование - лучшие способы противостоять ошибочным выражениям", - говорится в заявлении.

6 февраля Дуда подписал скандальные правки, несмотря на призыв Верховной Рады Украины отклонить их.