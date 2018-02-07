Глава Пентагона раскритиковал Конгресс США за оборонный бюджет

"Америка должна обеспечить свое выживание", - заявил министр обороны США, добавив, что нельзя разногласиям внутри страны держать в заложниках оборону

Глава Пентагона Джеймс Мэттис жестко раскритиковал Конгресс США из-за непринятия им бюджета, который бы устанавливал уровень расходов на оборонные нужды в текущем финансовом году. Об этом он рассказал на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, пишет агентство Голос Америки.

Глава Минобороны США заявил о необходимости полного финансирования оборонного бюджета, необходимого для выполнения новой стратегии, которую его ведомство предложило к принятию.

Как отмечает агентство, его заявления прозвучали незадолго до возможного нового частичного "шатдауна" - закрытия федерального правительства (завтра истекает срок временного финансирования правительства).

"Я прошу вас не позволять разногласиям по внутренней политике продолжать держать в заложниках оборону нашей страны. Америка должна обеспечить себе возможность выживания", - сказал Мэттис.

На оборону в 2018 году США намерены потратить около 700 млрд долларов до конца текущего бюджетного года. Ожидается, что документ пройдет через Палату представителей, но может быть заблокирован в Сенате демократами, которые выступают против рассмотрения военных расходов без учета внутренних расходов, не связанных с обороной.

Председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Мак Торнберри назвал показания Мэттиса "резким" и "самым прямым" предупреждением, которое ему доводилось слышать по вопросу о необходимости принятия бюджета.

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В новой ядерной доктрине США предлагают сосредоточиться на разработке маломощного ядерного оружия - боеголовок с низкой взрывной силой.

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