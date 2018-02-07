Геращенко о Путине: Вор всегда возвращается на место преступления

Первый вице-спикер Верховной Рады прокомментировала информацию о возможном голосовании президента страны-оккупанта РФ в Крыму

Воры всегда возвращаются на место преступления, пока их не задержат. Так прокомментировала у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко информацию о том, что президент страны-агрессоры РФ Владимир Путин может проголосовать за себя в Крыму.

"Путин проанонсировал, что сам идет на место преступления, на место самой масштабной кражи и будет поднимать явку, голосовать за себя в Крыму. Воры всегда возвращаются на место преступления, пока их не задержат. И это вопрос и вызов не только для Украины, а всего мира", - подчеркнула Геращенко.

7 февраля 2018 года сообщалось, что Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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