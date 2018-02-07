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МИД об обысках в Крыму: Оккупант намерен уничтожить несогласных

07.02.2018 14:12
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что все факты репрессий на полуострове будут доведены до Международного суда ООН
МИД об обысках в Крыму: Оккупант намерен уничтожить несогласных
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министерство иностранных дел осудило обыски, которые прошли сегодня, 7 февраля, во временно оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Намерение оккупанта - уничтожить всех несогласных с оккупацией АРК. Осуждаем. Все факты репрессий доведем до партнеров и Международного суда ООН", - отметил Беца. 

7 февраля в Симферополе в доме крымского татарина Мустафы Калафатова проходил обыск.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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