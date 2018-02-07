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Минобороны освоило 99,9% выделенных в 2017 году бюджетных средств

07.02.2018 16:01
По словам главы Минобороны, есть средства которые из за невыполнения условий контрактов поставщиками были возвращены в бюджет
Минобороны освоило 99,9% выделенных в 2017 году бюджетных средств
Степан Полторак (фото - mil.gov.ua)

Минобороны освоило 99,9% бюджетных средств, выделенных в 2017 году. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности, передает корреспондент LIGA.net.

"Выделенные средства освоены на 99,9%. Есть средства которые из за невыполнения условий контрактов поставщиками были возвращены в бюджет", - сказал он.

Полторак пообещал, что названия компаний, которые не выполнили своих обязательств будут обнародованы на сайте Минобороны.

Отвечая на вопросы депутатов, Полторак отметил, что министерство возвращает земли и недвижимость, которые незаконно отчуждались раньше.

"За три года мы не отдали ни одного участка земли. Вернули около 70 тыс га и 50 объектов недвижимости", - заявил министр.

Ранее Полторак согласился с предложением представителей НАТО назначить должностное лицо, которое будет контролировать процесс реформирования Минобороны. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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