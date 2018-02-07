Антикоррупционный комитет просит ВР определиться с аудитором НАБУ
Парламентский комитет по вопросам борьбы с коррупцией просит спикера Андрея Парубия завершить процедуру голосования по кандидатурам Карлоса Кастрессаны, Марты Борщ и Сергея Гончаренко на должность аудитора НАБУ. Такое решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.
Члены комитета решили не принимать положение о новом квалификационном отборе кандидатов, а завершить голосование по кандидатам, прошедшим предыдущий отбор.
Депутат Юрий Деревянко напомнил, что во время рейтингового голосования за ранее отобранных кандидатов больше всего голосов набрала кандидатура Александры Яновской, а за других кандидатов финальное голосование не проводилось. "Я предлагаю завершить эту процедуру полностью", - сказал он.
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20 декабря 2017 года народные депутаты из группы поддержки НАБУ ушли с заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, чтобы не допустить объявления нового конкурса на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.
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