Антикоррупционный комитет просит ВР определиться с аудитором НАБУ

Члены комитета решили не принимать положение о новом квалификационном отборе кандидатов, а завершить голосование по кандидатам, уже прошедшим отбор

Парламентский комитет по вопросам борьбы с коррупцией просит спикера Андрея Парубия завершить процедуру голосования по кандидатурам Карлоса Кастрессаны, Марты Борщ и Сергея Гончаренко на должность аудитора НАБУ. Такое решение было принято на заседании комитета, передает корреспондент LIGA.net.

Члены комитета решили не принимать положение о новом квалификационном отборе кандидатов, а завершить голосование по кандидатам, прошедшим предыдущий отбор.

Депутат Юрий Деревянко напомнил, что во время рейтингового голосования за ранее отобранных кандидатов больше всего голосов набрала кандидатура Александры Яновской, а за других кандидатов финальное голосование не проводилось. "Я предлагаю завершить эту процедуру полностью", - сказал он.

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20 декабря 2017 года народные депутаты из группы поддержки НАБУ ушли с заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады, чтобы не допустить объявления нового конкурса на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.

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