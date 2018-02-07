Тенюх: РФ готовилась забрать Крым со времен независимости Украины

По мнению бывшего командующего ВМС, подписанные при Януковиче харьковские соглашения привели к тому, что ЧФ РФ почувствовал себя хозяином в Крыму

Россия готовила отторжение Крыма со времен независимости Украины, а в дальнейшем и "блиц-криг до Днепра". Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене экс-диктатора Януковича сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма и.о. министра обороны, бывший командующий ВМС (2006-2010 гг.) Игорь Тенюх, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, подписанные при Януковиче харьковские соглашения привели к тому, что Черноморский флот РФ "почувствовал себя хозяином на этой земле".

До 2010 года численность ЧФ РФ не могла превышать 16 тыс "ни на одного матроса" без согласия Верховной Рады, но никто не знает, что было прописано в протоколах харьковских соглашений, говорит Тенюх. "Из некоторых источников, в протоколах было прописано увеличение до 20 тыс", - утверждает он.

"Захват Крыма начался давно... Сколько и что вытворял Лужков в Севастополе, сколько в Севастополе было создано пророссийских партий! Об этом всем докладывалось... Сколько докладывалось о том, что идет полный контроль над разными ситуациями в Крыму, сколько отдавалось земель под строительство домов для российских офицеров, какая зарплата была у российских офицеров и какая у украинских офицеров", - напомнил он.

Тенюх напомнил, как решался вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз: "И когда увидели, что Таможенный союз не прошел, наступил силовой вариант".

"У министров обороны времен Януковича была вся информация. Разведка докладывала, что идет увеличение российских сил, перезагрузка. И уже потом они начали массово перебазировать на кораблях ЧФ из Новороссийска в Севастополь", - добавил он.

Ранее сегодня бывший командующий ВМС рассказал, как Янукович менял проукраинских офицеров и командиров на более лояльных, пророссийских.

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