Германия прописала в коалиционном договоре тему Донбасса

Будущее правительство ФРГ одновременно предупреждает, что будет предоставлять финансовую помощь Украине "на жестких условиях"

Правительство большой коалиции в Германии намерено и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ и добиваться восстановления ее территориальной целостности. Эти намерения прописаны проекте Коалиционного договора Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическая партии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на надежный источник.

"Мы будем ангажировано поддерживать Украину в том, что касается полного восстановления ее территориальной целостности, укрепления стабильности и социального развития", - говорится в 177-страничном документе, утвержденном в среду руководителями трех партий.

В нем отмечается, что подписанты "ожидают и поощряют последовательное осуществление программы реформ в Украине, особенно борьбу с коррупцией с целью всеобъемлющей модернизации страны".

Будущее правительство ФРГ одновременно предупреждает, что будет предоставлять финансовую помощь на "на жестких условиях".

В документе говорится также, что Германия готова принять масштабное участие в восстановлении Донбасса, как только это сделают возможным "существенные шаги по выполнению минских договоренностей".

Что касается самих договоренностей, то Берлин вместе с Парижем намерены продолжать активно способствовать их выполнению и добиваться разрешения конфликта.

Именно в случае реализации минских соглашений правительство ФРГ "будет готово снять антироссийские санкции" и говорить об этом со своими европейскими партнерами, отмечается в договоре.

В нем также содержится напоминание о том, что Россия противоправной аннексией Крыма и "вмешательством" на востоке Украины нарушила европейский мирный порядок. "Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и сопротивляемости", - говорится в документе. В основе этого лежит соблюдение перемирия на востоке Украины и отвод всех тяжелых вооружений. Примечательно, что немецкие партии прописали, что "такое развитие должна обеспечить миссия ООН". Украина и Россия же должны выполнить свои обязательства по минским соглашениям.

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Ранее сегодня консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германия фактически согласовали долгожданный коалиционный договор: сторонам остается урегулировать только незначительные разногласия. Переговоры завершились достижением договоренности о создании Большой коалиции.

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