Суд разрешил заочное расследование против Януковича и Якименко

Речь идет о производстве по событиям на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчука - подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время", - написала она.

По словам Сарган, речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия, отметила представитель ГПУ.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы в результате массового расстрела погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Сегодня Оболонский райсуд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене Януковича. В суде выступили экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и бывший командующий ВМС (2006-2010 гг.) Игорь Тенюх.

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