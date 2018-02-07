В Черном море две группы кораблей НАТО провели совместные маневры
В среду, 7 февраля, в Черном море недалеко от Одессы две постоянные морские группы НАТО провели совместные маневры. Об этом сообщает Думская.
В маневрах с посадками вертолетов участвовала Вторая постоянная группа, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности - SNMCMG2.
Впервые за несколько лет в Черное море вошли сразу два британских военных корабля.
24 января Босфор прошло военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88, которое сопровождал турецкий тральщик TCJ Akcaj M270. Там к ним присоединился румынский тральщик ROS Lupu Dinescu M25. В этом составе минная группа SNMCMG2 побывала в турецком порту Синоп, а затем пошла в Констанцу.
31 января в Черное море зашел британский эсминец HMS Dunkan D37. В сопровождении фрегатов, турецкого TCG Gaziantep M490 и румынского ROS Regele Ferdinand F221, группа направилась в тот же румынский порт.
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