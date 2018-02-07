В Черном море две группы кораблей НАТО провели совместные маневры

В море недалеко от Одессы прошли совместные маневры постоянных морских групп НАТО с посадками самолетов

В среду, 7 февраля, в Черном море недалеко от Одессы две постоянные морские группы НАТО провели совместные маневры. Об этом сообщает Думская.



В маневрах с посадками вертолетов участвовала Вторая постоянная группа, SNMG2, и группы по противодействию минной опасности - SNMCMG2.