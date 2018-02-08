На странице Вконтакте осужденный репостил записи с призывом изменить границу Украины и захватить государственную власть

В Одессе мужчину осудили за антиукраинские репосты в соцсети Вконтакте. Приговор вынес Киевский районный суд Одессы в конце января, сообщает УНИАН.



Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы без конфискации имущества, с отсрочкой исполнения приговора на год, котрый станет испытательным сроком.



Суд установил, что осужденный умышленно распостранял записи с призывами к действиям для изменения государственной границы Украины.



Мужчина делал репосты на публичной доске объявлений, созданной им в соцсети, в августе, июле и сентябре 2017 года.Он также делал репосты с призывами о захвате в Украине государственной власти.



Он признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

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