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В Одессе мужчину осудили за антиукраинские репосты в соцсети

08.02.2018 01:10
На странице Вконтакте осужденный репостил записи с призывом изменить границу Украины и захватить государственную власть
В Одессе мужчину осудили за антиукраинские репосты в соцсети

В Одессе мужчину осудили за антиукраинские репосты в соцсети Вконтакте. Приговор вынес Киевский районный суд Одессы в конце января, сообщает УНИАН.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы без конфискации имущества, с отсрочкой исполнения приговора на год, котрый станет испытательным сроком.

Суд установил, что осужденный умышленно распостранял записи с призывами к действиям для изменения государственной границы Украины. 

Мужчина делал репосты на публичной доске объявлений, созданной им в соцсети, в августе, июле и сентябре 2017 года.Он также делал репосты с призывами о захвате в Украине государственной власти. 

Он признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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