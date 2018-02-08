Конгресс США поддержал закон о киберсотрудничестве с Украиной
Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.
Проект закона направлен на продвижение более активного взаимодействия в сфере кибербезопаности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.
Предусматривается помощь Украине в усовершенствовании стратегии кирбезопасности, в частности усиление защиты компьютерных сетей органов власти, уменьшение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий.
Законопроект еще будет ставиться на голосование в Сенате и потом его должен подписать президент США.
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