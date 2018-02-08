USD:  27.05  27.47   EUR:  33.21  33.93  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Конгресс США поддержал закон о киберсотрудничестве с Украиной

08.02.2018 05:58
Законопроект предусматривает помощь со стороны США в усовершенствовании стратегии кирбезопасности и защите компьютерных сетей органов власти
Конгресс США поддержал закон о киберсотрудничестве с Украиной

Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Проект закона направлен на продвижение более активного взаимодействия в сфере кибербезопаности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.

Предусматривается помощь Украине в усовершенствовании стратегии кирбезопасности, в частности усиление защиты компьютерных сетей органов власти, уменьшение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий. 

Законопроект еще будет ставиться на голосование в Сенате и потом его должен подписать президент США.

Читайте также: В США украинца обвинили в создании схемы кибермошенничества

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 