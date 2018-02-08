МИД об освобождении Сущенко: Стены рухнут, верим в вашу свободу

Сегодня украинскому журналисту Роману Сущенко исполнилось 49 лет

Министерство иностранных дел борется за свободу незаконно удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщила в Twitter cпикер МИД Марьяна Беца.

"Роман, поздравляем с Днем рождения! Стойкости вам! Стены рухнут! Верим в вашу свободу и боремся за нее", - отметила Беца.

Дипломаты посольства Украины в РФ поздравили Сущенко с Днем рождения.

"По словам адвоката Сущенко Марка Фейгина, посетить журналиста в этот день разрешили только консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленко, который передаст ему поздравления от коллег, друзей, близких", - говорится в сообщении Укринформа.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, куда он приехал по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный - "сотрудник ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла.

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