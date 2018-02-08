Луценко: Я бы не хотел отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму

По словам генпрокурора, экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение

Экстрадиция оппозиционного политика Михаила Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение. Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в интервью ТСН. При этом генпрокурор отметил, что очень бы не хотел отправлять его в грузинскую тюрьму.

"Юридическое основание для аннулирования гражданства Саакашвили было. Он не указал то, что должен был указать в анкете. Там прямо написано: "Я понимаю, что если я указал неверные данные, то решение о гражданстве может быть отменено", - заявил Луценко.

По его словам, Саакашвили на данный момент он все еще в судебных процессах о политическом убежище. Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него.

"Первая - добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно, в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Эта дорога открыта. Второй путь - добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу - то есть Польша", - объяснил глава ГПУ.

По словам Луценко, еще один вариант - экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии.

"Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции. Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение", - объяснил генпрокурор.

"Я вам честно сказал, я бы очень не хотел отправлять его в грузинскую тюрьму", - подчеркнул Юрий Луценко.

Глава генпрокуратуры также рассказал, что, "узнав о том, что правая рука Саакашвили ведет переговоры с правой рукой Курченко, - ночь не спал".

"Услышав их разговор - для меня весь позитив Саакашвили уже ушел в воспоминания… Не секрет, что раньше меня многое объединяло с Саакашвили много лет - много визитов в Тбилиси, где мы встречались", - признался Луценко.

Он подчеркнул, что аутентичность голосов Саакашвили и беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко на пленке подтверждена. Теперь это юридический факт.

Генпрокурор также рассказал, что говорил с бизнесменом Игорем Коломойским о его встрече с Саакашвили в Женеве. "Я ему (Коломойскому, - ред.) сказал свою точку зрения. Я попросил Игоря Валерьевича прекратить поддержку человека, о котором скоро будет публичная информация. Фактически о его связи с мафией Януковича. Я уже даже знал, к чему идет это дело. И просто просил его не предоставлять человеку, который связался с Курченко, ни медийной, ни финансовой помощи", - рассказал Луценко.

При этом он добавил, что у него не было фактов, что Коломойский оказывал медийную и финансовую помощь Саакашвили: "Нет, фактов не было. Было стойкое ощущение".