Дело Насирова будет слушаться годами - Сытник

По словам директора НАБУ, обвинительный акт по делу бывшего главы ГФС насчитывает более 700 страниц, при этом заседание назначается раз в месяц

Обвинительный акт по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова насчитывает более 700 страниц и может слушаться годами. Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Обвинительный акт насчитывает более 700 страниц, но суд удовлетворил ходатайство стороны защиты, и теперь прокурор с утра до вечера в суде вынужден зачитывать каждую страницу акта", - заявил глава НАБУ.

Он отметил, что при этом заседание назначается раз в месяц.

"Элементарные подсчеты указывают на то, что это дело будет слушаться годами", - прогнозирует Сытник.

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Насирова отстранили от должности руководителя ГФС в начале марта 2017 г., после того, как детективы НАБУ задержали его. Мерой пресечения суд избрал содержание под стражей с правом внесения залога в 100 млн грн. После внесения залога на Насирова надели электронный браслет.

10 ноября Насирову вручили обвинительный акт. По мнению следствия, Насиров дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятий народного депутата Александра Онищенко. Тем самым нанес ущерб бюджету на 2 млрд грн, посчитали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

19 января Насирову продлили меру пресечения еще на два месяца в виде 100 млн грн залога. Также он продолжит носить электронный браслет.

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