Согласно заявлению депутатов, испытания КНДР проводит с грубыми нарушениями международного права, они создают реальную опасность для стран региона

Верховная Рада осудила ядерные испытания в Северной Корее. За постановление о заявлении Рады "Об осуждении испытаний оружия массового поражения Корейской Народно-Демократической Республикой" №7434 проголосовали 228 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

"Испытания КНДР проводит с грубыми нарушениями международного права. Они создают реальную опасность для стран региона. Так, испытания баллистических ракет проводятся в опасной близости к соседним странам Японии и Республике Корея. Неконтролируемые ядерные испытания нарушают базовые договоры в сфере ядерной безопасности", - сказано в заявлении.

В КНДР весной 2017 года состоялось неудачное ракетное испытание, в результате которого ракета упала на один из северокорейских городов.

Запуск 28 апреля 2017-го стал для Хвасон-12 третьим подряд неудачным испытанием. Успешным стал только четвертый старт, состоявшийся спустя несколько недель - 14 мая.

1 января 2018 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что ядерные амбиции КНДР завершены и пусковая кнопка "всегда на столе в кабинете".

2 января постпред США в ООН Никки Хейли в ответ на угрозы со стороны Пхеньяна заявила, что Соединенные Штаты "никогда не примут ядерную КНДР".

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