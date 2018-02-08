Сытник ушел от ответа, есть ли дела против окружения Порошенко

Отвечая на прямой вопрос, глава НАБУ заявил, что не привык оперировать такими терминами, как "окружение президента" или "окружение премьер-министра"

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не признаётся, есть ли у его ведомства дела против кого-либо из окружения действующего президента Петра Порошенко и будет ли расследованы обстоятельства поездки генпрокурора Юрия Луценко в отпуск на Сейшельские острова.

Как передает корреспондент LIGA.net, на прямой вопрос журналистов, какие факты коррупции НАБУ выявило в окружении Порошенко и кто является фигурантом расследований, Сытник ответил: "Я не совсем привык оперировать такими терминами, как "окружение президента" или "окружение премьер-министра". Я привел пример, какое сопротивление может быть по делам - когда за двое суток дважды снимается арест со средств (в деле Труханова, - ред.)… Все дела, которые расследует НАБУ, которые на слуху и вызывают большой общественный интерес… мы же не работаем в изоляции".

Сытник напомнил, что суды часто принимают решения о восстановлении фигурантов в должностях, об отмене меры пресечения.

"Что касается дел, вы все их знаете, я не буду повторять. А там сами решайте, к какому окружению какой подозреваемый относится", - отметил он.

Комментируя расследование журналистов о том, что Луценко потратил на отдых за границей €50 тысяч и будет ли это принято во внимание, Сытник напомнил о попытках изменить статью закона о незаконном обогащении и провалить проверку электронных деклараций.

"Конечно, мы видим в этом определенную коалицию между парламентом и действиями НАПК, когда делаются попытки, чтобы этот процесс не был запущен", - сказал он.

После этого Сытник долго рассказывал о проблемах с проверками э-деклараций.

На уточняющий вопрос, будет ли открыто расследование по Луценко, Сытник ответил: "Вы пропустили первую часть моего ответа. Независимо от того, кто занимает какую должность - если будут факты незаконного обогащения, то будет реакция".

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Ранее журналисты "Схем" заявили, что президент Петр Порошенко отдыхал в отпуске на Мальдивах, где потратил порядка $500 тысяч. В ответ на запрос за свой счет, а сообщить об этом постфактум планировалось из соображений безопасности. LIGA.net на Банковой подтвердили отдых главы государства, уточнив, что делал это он





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