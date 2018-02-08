USD:  27.05  27.47   EUR:  33.21  33.93  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Рада взяла под охрану объекты морского мемориала

08.02.2018 14:14
К морскому мемориалу относятся все подводные объекты, которые находятся в исключительной морской экономической зоне государства
Рада взяла под охрану объекты морского мемориала
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Верховная Рада взяла под охрану подводное культурное наследие. За изменения в закон об охране культурного наследия по поводу предоставления объектам подводного культурного наследия статуса морского мемориала №2129-а проголосовали 232 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что морской мемориал - это объект подводного культурного наследия, место массовой гибели людей, которому предоставляется специальный статус. Использовать его можно будет только для научных исследований.

К мемориалу относится все подводные объекты, которые находятся в исключительной морской экономической зоне, территориальном море и внутренних водах Украины.

Как сказано в пояснительной записке к документу, к подводному культурному наследию Украины относятся руины античных и средневековых городов, затонувшие корабли, предметы быта разных эпох. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 