Рада взяла под охрану объекты морского мемориала
Верховная Рада взяла под охрану подводное культурное наследие. За изменения в закон об охране культурного наследия по поводу предоставления объектам подводного культурного наследия статуса морского мемориала №2129-а проголосовали 232 депутата, передает корреспондент LIGA.net.
Предусмотрено, что морской мемориал - это объект подводного культурного наследия, место массовой гибели людей, которому предоставляется специальный статус. Использовать его можно будет только для научных исследований.
К мемориалу относится все подводные объекты, которые находятся в исключительной морской экономической зоне, территориальном море и внутренних водах Украины.
Как сказано в пояснительной записке к документу, к подводному культурному наследию Украины относятся руины античных и средневековых городов, затонувшие корабли, предметы быта разных эпох.
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