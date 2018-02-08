Рада взяла под охрану объекты морского мемориала

К морскому мемориалу относятся все подводные объекты, которые находятся в исключительной морской экономической зоне государства

Верховная Рада взяла под охрану подводное культурное наследие. За изменения в закон об охране культурного наследия по поводу предоставления объектам подводного культурного наследия статуса морского мемориала №2129-а проголосовали 232 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предусмотрено, что морской мемориал - это объект подводного культурного наследия, место массовой гибели людей, которому предоставляется специальный статус. Использовать его можно будет только для научных исследований.

К мемориалу относится все подводные объекты, которые находятся в исключительной морской экономической зоне, территориальном море и внутренних водах Украины.

Как сказано в пояснительной записке к документу, к подводному культурному наследию Украины относятся руины античных и средневековых городов, затонувшие корабли, предметы быта разных эпох.

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