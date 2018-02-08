Сытник назвал страны, которые чаще всего используют коррупционеры

Ради разоблачения топ-коррупционеров НАБУ и САП направили 300 запросов в 57 стран мира

Украинские коррупционеры для своих схем чаще всего использовали Латвию, Кипр, Австрию, Великобританию и Швейцарию. Об этом во время отчета о своей работе рассказал глава НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Украинская коррупция не имеет границ... За период работы ради разоблачения топ-коррупционеров НАБУ и САП направили 300 запросов в 57 стран мира", - сказал Сытник.

По его словам, 130 запросов выполнены, и это хороший результат.

"Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария - это те топ-5 стран, где оставили свой след украинские коррупционеры. К компетентным органам этих государств НАБУ обращалось чаще всего", - отметил директор антикоррупционного бюро.

Рекордсменом среди дел по количеству запросов в другие государства стало дело о завладении средствами госпредприятия Восточный горно-обогатительный комбинат: "53 запроса было направлено. Вы все знаете, по кому расследовалось это дело, и почему так долго шло расследование. Вот такие схемы придумывают наши коррупционеры".

Напомним, в завладении средствами ГП Восточный горно-обогатительный комбинат и ГП НАЭК Энергоатом НАБУ подозревает бывшего народного депутата Николая Мартыненко. 9 февраля детективы бюро завершили досудебное раследование в его деле.

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