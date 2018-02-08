Агентство по активам: Никаких обысков в редакции Вестей не было

По информации Нацагентства по активам, некоторые помещения комплекса ТРЦ Гулливер были переданы в управление компании-управляющему по решению суда

Обысков редакции газеты Вести сегодня, 8 февраля, не было. Об этом LIGA.net заявили в пресс-службе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА, - ред.).

"Никакого обыска там не было, все подробности - на сайте", - подчеркнули в пресс-службе, отказавшись рассказать детали происходящего.

На сайте появилась информация, что помещения комплекса ТРЦ Гулливер переданы в управление компании-управляющему.

"8 февраля благодаря действиям Главной военной прокуратуры и Национальной полиции во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 вопреки сопротивлению неустановленных лиц все помещения на 31, 32 и 33 этажах торгово-офисного комплекса Гулливер были фактически переданы в управление Национальному агентству", - отмечается в сообщении.

Сейчас Национальное агентство фактически передало помещения в управление компании-управляющему в соответствии с заключенным договором управления имуществом.

"Национальное агентство отмечает, что пока единственным законным владельцем указанных помещений является компания-управитель на основании указанного договора управления имуществом", - говорится в сообщении.

В Нацагентстве подчеркнули, что все препятствия являются незаконными и нарушают как права компании-управляющего, так и данное решение судьи, что является уголовно наказуемым деянием.

Компания-управитель на основании указанного договора может передать данные помещения в платное пользование всем желающим лицам.

"Соответственно, лица, которые занимали указанные помещения до их фактической передачи компании-управляющему, могут оперативно заключить с ней соответствующий договор аренды, что позволит им находиться там на законных основаниях", - отмечается в сообщении.

8 февраля газета Вести заявила об обысках в редакции.

Читайте также: В офис Вестей пришли работники Агентства по активам: фото, видео

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



