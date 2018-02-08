Суд закрыл дело по нападению зятя Чеботаря на журналистов

Дело закрыл еще в 2016 г следователь Захарченко, однако позже он заявил, что не подписывал постановление, на днях он снова изменил свои показания

Суд закрыл уголовное производство по факту нападения в 2015 году зятя экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря на журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом". Об этом сообщается на странице BIHUS.info в Facebook.

Согласно сообщению, дело закрыл еще в 2016 году следователь Нацполиции Сергей Захарченко, так как не нашел в действиях зятя Чеботаря Олега Полищука состава преступления. Тогда журналистка программы Надежда Бурдей обратилась в Киево-Святошинскую прокуратуру, где ей ответили, что постановление о закрытии не выносилось, поскольку подпись следователя Захарченко поддельная, рассказали в "Наших грошах".

Журналисты говорят, что по факту подделки документов было открыто еще одно уголовное производство. По их словам, Захарченко в письменном объяснении заявил, что постановление не подписывал. Это есть в материалах дела.

"После этого инцидента - наше дело таки передали в суд. Мы год ходили на судебные заседания, а вчера было последнее... И ОНИ подготовили для нас СЮРПРИЗ: на заседание пришел тот самый следователь Захарченко и заявил, что таки подписывал это постановление о закрытии нашего дела еще в 2016 году, а значит, если есть постановление о закрытии - судья официально закрыл наше дело. Finita la commedia", - говорится в сообщении.

При этом сам следователь, по словам журналистов, заявил на суде, что не помнит о своих письменных объяснениях, а также о том, допрашивали ли его по делу о подделке его подписи под постановлением о закрытии дела проив зятя Чеботаря.

Чеботарь был уволен из МВД в 2015-м, после нападения его зятя Олега Полищука на журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом". Этот случай произошел у дома дочери Чеботаря, в рамках расследования о незаконной передаче земли в монашеском лесу дочери экс-замминистра.

27 января Чеботарь, который является фигурантом "дела рюкзаков Авакова", посетил коллегию МВД. Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что его позвали на коллегию "как ветерана МВД" и потому, что тот "ранее работал в системе МВД".

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