ЕСПЧ оценил вред, причиненный Афанасьеву Россией, в тысячу евро

Эту сумму предложило выплатить Афанасьеву само правительство РФ

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить бывшему украинскому политзаключенному Геннадию Афанасьеву 1 тысячу евро компенсации. Об этом в Facebook сообщил адвокат Афанасьева Эрнест Мезак, назвав этот результат "отвратительным".

Адвокат перечислил в своем посте жалобы Афанасьева, указанные в заявлении в ЕСПЧ.

Мезак рассказал, что 13 октября 2016 года правительство России подало в ЕСПЧ так называемую "одностороннюю декларацию", в которой оно, не оспаривая изложенные Афанасьевым факты, признало нарушения статьей 3 (Запрет пыток, - ред.) и 13 (Право на эффективные средства защиты, - ред.) конвенции и согласилось выплатить ему 1 000 евро.

Адвокат говорит, что подал в ЕСПЧ возражения на эту декларацию РФ, указав на недостаточный размер компенсации. При этом сам он оценил моральный вред Афанасьеву в 7 тысяч евро.

"В итоге сегодня постановлением по делу "Klemenkov and Others v. Russia" (жалоба № 56110/09 и другие) ЕСПЧ взыскал с России в пользу заявителя компенсацию в том размере, который устраивал российские власти, то есть, 1 000 евро", - написал Мезак.

"Я, мягко говоря, очень разочарован. Очевидно, что выбранная ЕСПЧ "стратегия" преодоления системной проблемы, частным случаем которой является это дело Геннадия, обрекает и дальше многие и многие десятки тысяч российских заключенных на перевозки в бесчеловечных условиях. Зачем правительству что-то менять, если проще откупиться, бросив нескольким десяткам жертв, жалобы которых на условия перевозки ежегодно доходят до Страсбурга, по 70 000 рублей?" - резюмировал адвокат.

Геннадию Афанасьеву в РФ инкриминировали "подготовку терактов в Севастополе" и дали семь лет тюрьмы.

14 июня 2016 года Афанасьева и Юрия Солошенко обменяли на сепаратистов из Одессы Виталия Диденко и Елену Глищинскую.

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