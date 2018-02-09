Задержан беглый экс-депутат Александр Шепелев

Бывшему нардепу, обвиняемому по ряду статей, сегодня в Печерском райсуде Киева будут избирать меру пресечения

Правоохранители задержали народного депутата пятого и шестого созывов (2006-2012 годы) Александра Шепелева, которого обвиняют в ряде преступлений и который до последнего времени находился на территории России. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Задержали вчера (8 февраля - ред.). Сегодня в Печерском суде Киева будут избирать меру пресечения. Время еще не назначено", - сказала она.

Сарган не уточнила, где именно и при каких обстоятельствах был задержан Шепелев. Издание Цензор.нет со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что экс-депутата задержали под Киевом сотрудники СБУ и военной прокуратуры.

В то же время в пресс-службе Печерского суда LIGA.net не подтвердили информацию, что сегодня Шепелеву там будут избирать меру пресечения.

"В канцелярии суда не располагают информацией о заседании по избранию меры пресечения Шепелеву", - сообщили в пресс-службе.

Шепелеву инкриминируют организацию растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывания доходов, полученных преступным путем, служебного подлога, незаконного завладения транспортным средством, умышленного убийства и покушения на убийство.

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Один из эпизодов, в которых фигурирует Шепелев, касается махинаций вокруг Родовид Банка. Также экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета Автокразбанка Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера Родовида Сергея Дядечко.

Шепелев и его супруга были задержаны в Венгрии в июле 2013 года, спустя несколько месяцев их выдали Украине. В марте 2014-го Печерский суд Киева заключил экс-нардепа под стражу, однако в июле того же года он сбежал из столичной больницы, где находился.

В марте 2015 года стало известно, что Шепелева задержали в России. Решение об экстрадиции бывшего депутата в Украину не принималось.

В августе 2016 года появилась информация о том, что Шепелева якобы выпустили на свободу. По неофициальной информации, экс-депутат пошел на сделку с российским следствием, дав показания на ряд украинских политиков, включая Юлию Тимошенко.

В 2006-2010 годах Шепелев был членом фракции Блок Юлии Тимошенко; в 2010-м был исключен из ее рядов, после чего перешел во фракцию Партии регионов.

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