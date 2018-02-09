Янтарное дело: Розенблату разрешили снять электронный браслет

Нардеп Борислав Розенблат все равно должен приходить на вызов детектива, прокурора или суда, сообщать о местонахождении и сдать загранпаспорта

Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату, который является одним из главных фигурантов так называемого янтарного дела. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его адвоката Алексея Шевчука.

Суд продлил до 9 апреля 2018 года остальные обязательства для Розенблата: приходить на вызов детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с людьми, причастными к производству.

Фото: pravda.com.ua

19 октября 2017 года детективы НАБУ задержали Розенблата в самолете в аэропорту Киев при попытке вылететь в Германию и забрали у депутата паспорта. В бюро уточнили, что не задерживали Розенблата, а лишь "проводили следственные действия".

20 октября суд обязал депутата носить до 18 декабря 2017-го электронный браслет, являться по вызову к следователям, не отлучаться с места жительства в Житомире и Киеве, сдать все загранпаспорта.

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