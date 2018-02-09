В Госпогранслужбе опровергли попытку задержания Саакашвили
В Госпогранслужбе опровергают информацию о попытке задержания Михаила Саакашвили спецназовцами ведомства. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Он отметил, что в ГПСУ вообще нет спецназа.
"У нас нет спецназа. Насколько мне известно, мы к этому не причастны. Вообще, возможно, это какая-то провокация ", - сказал он.
Депутат Юрий Деревянко ранее заявил, что люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы, попытались задержать Саакашвили.
Об этом также заявил сам политик в эфире 112 Украина.
Ранее соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ и призвал его сторонников ехать к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находится политик. Некоторые СМИ сообщили, что Саакашвили задержан. Однако его пресс-секретарь в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.
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