СБУ: Мы не отправляли Альфу к Саакашвили
В СБУ заявляют, что не отправляли спецподразделение Альфа в Fairmont Grand Hotel для задержания Михаила Саакашвили. Об этом в комментарии Укринформу сообщила спикер спецслужбы Алена Гитлянская.
"Мы не отправляли "Альфу" в гостиницу, эта информация не соответствует действительности", - сказала она.
Депутат Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили пытались задержать люди, которые представились спецназовцами Пограничной службы. По его словам, их не пустила в отель охрана. В ГПСУ опровергли эту информацию.
Ранее сегодня соратник лидера Руха нових сил Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили пытаются задержать сотрудники Альфа СБУ и призвал его сторонников ехать к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv, где находится политик. Некоторые СМИ сообщили, что Саакашвили задержан. Однако его пресс-секретарь в комментарии LIGA.net опровергла эту информацию.
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