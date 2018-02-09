ГПУ: Военная прокуратура Шепелева не задерживала

По информации Генпрокуратуры, экс-депутата задерживали сотрудники СБУ

В ГПУ отрицают, что сотрудники военной прокуратуры принимали участие в задержании экс-депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Военная прокуратура не задерживала Шепелева", - сказала она.

"Его задерживала Служба безопасности Украины. Нам информация о задержании была передана из СБУ. И уже наши военные прокуроры, как ведущие дела по госизмене, приняли его в руки" - добавила Сарган.

На уточняющую реплику о том, что, по словам Шепелева, до сотрудников СБУ с ним грубо обращались другие правоохранители, которые якобы представились сотрудниками военной прокуратуры, Сарган ответила: "Я слышала, что его задержали какие-то люди в военной форме, надели на голову мешок, представились, что они - военная прокуратура спецотдел. В военной прокуратуре нет спецотдела".

Представитель ГПУ отметила, что на вопрос, кто задерживал Шепелева, ответит следствие, которое будет вести СБУ.

Экс-депутата задержали сегодня, 9 февраля. Шепелева подозревают в ряде преступлений. Помимо прочего он проходит подозреваемым по уголовному производству о госизмене.

Шепелев был доставлен в зал суда с обширными гематомами на лице. По сообщению 112 Украина, он заявил, что сотрудники СБУ "похитили его и избили". В СБУ заявили, что их сотрудники действовали исключительно в рамках законодательства.

Позже в суде Шепелев заявил, что его выкрали и побили неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.