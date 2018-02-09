В "делах Майдана" наказание отбывает только один человек - ГПУ
В производствах, связанных с преступлениями против активистов Майдана, наказание отбывает лишь один человек. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", - отметил Горбатюк.
Вчера на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана заявил, что в феврале 2014 года экс-министр обороны Павел Лебедев, бывшие главы СБУ и ГПУ Александр Якименко и Виктор Пшонка пытались его убедить в необходимости направить вооруженные силы для подавления протестов на Майдане.
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