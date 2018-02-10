Левочкин просил деньги у олигархов на нужды Манафорта - СМИ

Заместитель председателя фракции Оппоблока получал процент за оказанные услуги

Заместитель председателя фракции Оппозиционный блок Сергей Левочкин просил деньги у украинских олигархов для американца Пола Манафорта, который был ранее политтехнологом и советником беглого экс-президента Виктора Януковича, а после главой избирательного штаба Дональда Трампа. Об этом заявил журналист Фрэнк Фоер, который опубликовал ранее расследование в The Atlantic о Манафорте, передает Hromadske.

"Манафорт мог обратиться к Сергею Левочкину, а тот - к Януковичу, и сказать: Манафорт хочет 10 миллионов долларов. Янукович отвечал: хорошо, дай ему эти 10 миллионов. Тогда Левочкин обращался к ряду украинских олигархов и говорил: ты должен дать миллион долларов", - рассказал он.



По словам Фоера, который ссылается на собственные источники, Левочкин также имел процент от этих средств - "то есть маржу за то, что собирал эти деньги от имени Манафорта".



Кроме Левочкина, сказал журналист, Манафорт имел связи с Ринатом Ахметовым, с которым его познакомил друг Путина, российский олигарх Олег Дерипаска во время Помаранчевой революции.

"Ахметов помог связать Манафорта с Януковичем. Когда тот находился в Чехии сразу после Помаранчевой революции, команда Манафорта приехала встретиться с ним. Они наладили сотрудничество. Когда Януковичу понадобилась лицо, которому он мог бы довериться, он обратился к Полу Манафорту", - отметил Фоер.



Также он сказал, что Манафорт помог в формировании общественного мнения относительно необходимости заключения Юлии Тимошенко.



"Главное, что Манафорт сделал для Януковича, - пытался оправдывать заключение Тимошенко. Он работал с юридической компанией Skadden, Arps и Грегором Крейгом, а те готовили юридическое обоснование преследования экс-премьера", - сообщил журналист.

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