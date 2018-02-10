В Луганской области приговорены к тюрьме два информатора боевиков

Каждый из них получил наказание, которое они будет отбывать в заключении

Суд в Луганской области приговорил к тюремному заключению двух информаторов боевиков террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Оперативники спецслужбы задокументировали, что житель Лисичанска в августе-сентябре 2015 года передавал террористам информацию о количественном составе, дислокации и маршрутах передвижения сил антитеррористической операции. Сотрудники СБ Украины задержали информатора в его квартире", - говорится в сообщении.



В сообщении сказано, что суд признал задержанного виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы.



Другой подельник террористов осужден коллегией судей Старобельского районного суд. Установлено, что в марте-декабре 2015 года житель Марковки Луганской области собирал сведения о перемещении, вооружение сил антитеррористической операции и личных данных своих односельчан, которые проходят службу в ВСУ. Данные он передавал одному из командиров так называемого "всевеликого войска донского".



Он приговорен к трем годам и семи месяцам заключения по статье за создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней.



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