В Иране негодуют, что их олимпийцам не подарили смартфоны - СМИ

Тегеран потребовал от организаторов Олимпиады извинений за то, что подарки от Samsung достались всем участникам, кроме представителей Ирана и КНДР

В Тегеране возмутилась тем, что организаторы зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане подарили смартфоны всем участникам, кроме представителей Ирана и КНДР. Об этом сообщает Business Insider.

В сообщении сказано, что организаторы пообещали в качестве подарка специальную версию смартфона Galaxy Note 8 Olympic edition от Samsung - национального производителя, одного из главных партнеров соревнований. Однако аппараты не были предложены представителям КНДР и Ирана в связи с международными санкциями против этих государств.



В Иране назвали такой поступок неэтичным и вызвали южнокорейского посла для объяснений.



Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что если Сеул не принесет извинений, то Иран полностью откажется от продукции этого производителя.



Позднее, как сообщается, Международный олимпийский комитет (МОК) решил обеспечить смартфонами всех олимпийцев, в том числе иранцев и северокорейцев, хотя спортсмены из КНДР все равно не смогут забрать их в свою страну.



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