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В жилых районах в Донбассе размещается военная техника - СММ ОБСЕ

10.02.2018 07:58
По словам главы СММ ОБСЕ, нужно защитить гражданское население, которое живет около линии соприкосновения в Донбассе и страдает от конфликта
В жилых районах в Донбассе размещается военная техника - СММ ОБСЕ
Эртурул Апакан (фото - OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine/Facebook)

В Донбассе на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах размещается военная техника. Об этом сказал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба миссии.

Это приводит к жертвам среди гражданских и перебоям в предоставлении коммунальных услуг.

"За этот конфликт все еще расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения. Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей", - подчеркнул Апакан.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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