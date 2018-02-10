В жилых районах в Донбассе размещается военная техника - СММ ОБСЕ
В Донбассе на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах размещается военная техника. Об этом сказал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба миссии.
Это приводит к жертвам среди гражданских и перебоям в предоставлении коммунальных услуг.
"За этот конфликт все еще расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения. Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей", - подчеркнул Апакан.
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