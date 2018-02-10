В жилых районах в Донбассе размещается военная техника - СММ ОБСЕ

По словам главы СММ ОБСЕ, нужно защитить гражданское население, которое живет около линии соприкосновения в Донбассе и страдает от конфликта

В Донбассе на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах размещается военная техника. Об этом сказал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, сообщает пресс-служба миссии.



Это приводит к жертвам среди гражданских и перебоям в предоставлении коммунальных услуг.



"За этот конфликт все еще расплачивается гражданское население, проживающее вблизи линии соприкосновения. Отвод тяжелого вооружения от населенных пунктов и горячих точек должен стать первоочередной задачей", - подчеркнул Апакан.



Читайте также: ОБСЕ нашла у боевиков в Донбассе "Град" и зенитные комплексы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.