У Левочкина отрицают сбор денег с олигархов на нужды Манафорта

Обнародованная американским журналистом Фрэнком Фоером информация о якобы обращениях Левочкина к олигархам - ложь, заявили в пресс-службе депутата

Замглавы фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Сергей Левочкин опровергает опубликованную СМИ информацию о том, что он якобы просил деньги у украинских олигархов для Пола Манафорта, когда тот был политтехнологом и советником Виктора Януковича. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе депутата.

Заявление стало ответом на расследование американского журналиста Фрэнка Фоера, утверждающего, что Левочкин якобы собирал с олигархов денежную сумму, которую просил Манафорт, и даже получал с этих средств определенный процент.

"Изложенная в материале информация, базирующаяся на предположениях журналиста, который ссылается на неназванный источник, неправдива и не соответствует действительности. В действительности Левочкин никогда не совершал подобных действий", - заявили в пресс-службе нардепа.

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Также у Левочкина отмечают, что усматривают в освещении данной темы в публикациях СМИ "элементы спланированной "минус"-кампании".

В январе 2018 года Фоер в своем расследовании, опубликованном в журнале The Atlantic, заявил, что во время президентства Януковича у Манафорта в каждом украинском министерстве были свои люди.

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