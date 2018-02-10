Декоммунизация в Украине фактически завершена - Вятрович

Почти все населенные пункты переименованы, а памятников Ленину в Украине больше не осталось

Декоммунизация в Украине фактически завершена. Об этом сказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью Радио Свобода.



"Декоммунизация в контексте избавления от символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов - около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования обнаружились девять или десять неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", - пояснил Вятрович.



В Украине уже демонтировали почти все памятники Ленина. Всего в стране около 2,5 тысяч постаментов коммунистическим вождям. Вятрович отметил, что некоторые нигде не учтены - памятники на территории заводов или в селах.



"Из тех памятников, которые мы знали, коммунистических, в частности, Ленину, уже нет", - заверил глава УИНП.



8 февраля принято решение о переименовании станции метро "Петровка" на "Почайну", а "Куреневско-Красноармейская" линия подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

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