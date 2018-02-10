Миссия ООН в Донбассе может стать гарантом мира - Порошенко
Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций в Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира. Об этом заявил президент Петр Порошенко.
"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - написал президент в Facebook.
Глава государства рассчитывает, что миротворческая миссия ООН будет размещена в Донбассе уже в этом году.
2 февраля министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совбезе ООН в 2018 году.
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