Укроборонпром начнет серийную модернизацию ЗРК Печора

Дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 километров, а максимальная высота зоны поражения - 25 км

Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс C-125М Печора. Об этом у себя в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сейчас предприятие Укроборонпром готовится к серийной модернизации таких ракет, продолжая разработку средств противовоздушной обороны для ВСУ.

25 января 2018 года украинская компания Радионикс и киевское конструкторское бюро Луч провели пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М Печора.

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