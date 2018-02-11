Опрос: 81% родных погибших военных выступают за возврат ОРДЛО

Согласно опросу, только 9% родственников погибших бойцов АТО заявили о необходимости безвозвратного отрезания оккупированных территорий Донбасса

81% опрошенных родственников погибших украинских военных убеждены, что неподконтрольные Украине территории Донбасса должны быть возвращены. Таковы результаты открытого опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии по заказу издания Зеркало недели и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

Лишь 9% выступают за безвозвратное отрезание ОРДЛО.

"Особого внимания заслуживает аргументация. 71% членов семей погибших считают, что воссоединение необходимо, поскольку "Украина должна быть восстановлена в своих законных границах" (больше всего сторонников этой версии в столице, меньше всего - на востоке). Лишь четверть участников опроса полагает, что ОРДЛО следует возвращать под контроль Киева потому, что "на этих территориях проживают наши люди". Чаще других этот аргумент в ответах прогнозируемо использовали жители востока (37%), реже остальных (21%) - опрошенные в западных областях", - уточняется в сообщении.

При этом только 18% назвали возможным способом возвращения Донбасса военную операцию. 65% посчитали наиболее эффективным решением проблемы постепенное мирное урегулирование.

Две трети опрошенных считают, что не заслуживают прощения (амнистии) те, кто воевал против украинских военных. Почти столько же не считают возможным прощать главарей боевиков.

Число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе практически совпадает с числом тех, кто оправдывает применение Вооруженных Сил на востоке страны. (65 и 63%, соответственно). Больше всего тех, кто против использования ВСУ в конфликте, - не на востоке, а на западе.

Фото: zn.ua

Организаторы исследования добавили, что 91% семей, с которыми удалось установить контакт, прошли испытание опросом.

10 февраля сообщалось, что 56% опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией.

ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) - территория, на которую распространяется действие закона об "особом статусе"; де-факто - оккупированная часть Донбасса.

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