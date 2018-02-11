Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию: повреждены бетонные заграждения

Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на своей странице в Twitter.



В результате обстрела повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия.

Персонал станции скрывался в бомбоубежище.

По состоянию на 10.00 воскресенья ДФС работает в штатном режиме.