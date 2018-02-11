Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
11.02.2018 18:02
Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию: повреждены бетонные заграждения
Фото: dnr-news.com
Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на своей странице в Twitter.
В результате обстрела повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия.
Персонал станции скрывался в бомбоубежище.
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