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Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

11.02.2018 18:02
Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию: повреждены бетонные заграждения
Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
Фото: dnr-news.com

Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на своей странице в Twitter.

В результате обстрела повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия.

Персонал станции скрывался в бомбоубежище.

По состоянию на 10.00 воскресенья ДФС работает в штатном режиме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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