ФСБ в Крыму задержала "украинского шпиона": МИД проверяет данные

Спецслужбы оккупанта утверждают, что задержанный гражданин "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения государственной тайны"

Сотрудники управления ФСБ России задержали во временно оккупированном Крыму якобы гражданина Украины: его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства страны-агрессора РФ.

"11 февраля 2018 года Федеральной службой безопасности РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович", - отметили там.

По данным пресс-службы, "украинец целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и о сотрудниках ФСБ".

ФСБ открыло "уголовное производство" по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Спикер МИД Марьяна Беца в комментарии не подтвердила LIGA.net информацию о задержании Давыденко. "Мы проверяем сейчас", - сказала она.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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