Судебную администрацию возглавит люстрированная чиновница

Уволенная в рамках люстрации сотрудница ГФС, назначенная на новую должность, не имеет даже профильного юридического образования

Бывший директор Департамента методологической работы Государственной фискальной службы Неля Привалова победила в конкурсе на должность первого заместителя председателя Государственной судебной администрации, хотя и работала в ГФС при Викторе Януковиче, и в 2015-м году была уволена в рамках закона о люстрации. Об этом пишет Bihus.info.

2 февраля 2018-го она выиграла конкурс по отбору кандидатов на занятие вакантных должностей государственной службы в системе правосудия, а именно на первого заместителя председателя Государственной судебной администрации. Среди всех пяти кандидатов на должность у Приваловой единственной было экономическое, а не юридическое образование.

На вопрос члена Высшего совета правосудия в отношении работы в органах правосудия Привалова отметила, что не имела подобного опыта. Основной проблемой в судах Привалова назвала "неэффективное использование бюджетных средств", а также выразила недовольство тем, что в настоящее время "посторонние люди могут попасть на судебные заседания".

Согласно декларации, в 2015 году Неля Привалова стала владелицей автомобиля Porsche Сayenne 2011 года выпуска. Покупка якобы обошлась ей всего в 149 тыс грн - как раз под действующие на тот момент порог государственного финансового мониторинга и лимит расчета наличными. Однако на сайтах продаж подержанных автомобилей такие в среднем стоят около $40 тыс.

В Реестре прав на недвижимое имущество также указано, что в 2016 году Приваловой подарили квартиру площадью 114 кв. м в жилом комплексе "Изумрудный" по улице Механизаторов, 2. В настоящее время цены на такие квартиры от застройщика стартуют от 3,3 млн грн.

Кроме этого, в своей декларации новоназначенный заместитель указала 54 тыс грн банковских вкладов, еще $28 тыс и 718 тыс грн она хранит наличными.

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