Фанаты должны сами решить, ехать ли на ЧМ в Россию - Порошенко

Ранее министр спорта Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию

Президент Петр Порошенко считает, что украинские футбольные болельщики должны сами решить, ехать в Россию на чемпионат мира по футболу или нет. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает пресс-служба главы государства.

"Футбольным фанатам предстоит самостоятельно принять решение, ехать ли в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии", - сказал он.

"Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр: Россия и там не соблюдает правила, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так - по всем направлениям", - отметил он.

Ранее министр спорт Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию "и не подвергать себя опасности попасть в руки спецслужб Кремля". Особенно, по его словам, это касается тех, кто защищал Украину в зоне АТО и является участником боевых действий или волонтером.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания в интервью "Урядовому кур’єру" заявил, что компания отказалась транслировать чемпионат мира, который должен пройти в РФ в 2018 году.

Ранее аналитики британской консалтинговой компании IHS заявили, что чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, может стать "привлекательной целью" для террористов Исламского государства.

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