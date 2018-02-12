Адвокат Саакашвили утверждает, что его выдворение незаконно
Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий утверждает, что политик находился в Украине законно. Об этом говорится в сообщении на странице Руха нових сил в Facebook.
"Саакашвили находится в Украине легально, его справка действует на основании закона о статусе беженцев и лиц нуждающихся в дополнительной защите", - сказал Чернолуцкий.
Он также добавил, что решение суда в пользу Государственной миграционной службы обжаловано в кассационной инстанции, и в период рассмотрения кассации Саакашвили находился в Украине легально.
"Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию", - сказано в сообщении.
"Поэтому остается незаконное выдворение с применением непонятных вооруженных спецназовцев или преступных военных группировок, которые помогают власти это сделать", - сказал Чернолуцкий.
В Госпогранслужбе подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.
5 февраля 2017 года Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца. 3 января Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
Адвокат Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины.
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