Адвокат Саакашвили утверждает, что его выдворение незаконно

По данным Руха нових сил, Польша не давала свое согласие на реадмиссию Саакашвили

Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий утверждает, что политик находился в Украине законно. Об этом говорится в сообщении на странице Руха нових сил в Facebook.

"Саакашвили находится в Украине легально, его справка действует на основании закона о статусе беженцев и лиц нуждающихся в дополнительной защите", - сказал Чернолуцкий.

Он также добавил, что решение суда в пользу Государственной миграционной службы обжаловано в кассационной инстанции, и в период рассмотрения кассации Саакашвили находился в Украине легально.

"Реадмиссия в Польшу невозможна, потому что Польша не дала согласия на возвращение его на ее территорию", - сказано в сообщении.

"Поэтому остается незаконное выдворение с применением непонятных вооруженных спецназовцев или преступных военных группировок, которые помогают власти это сделать", - сказал Чернолуцкий.

В Госпогранслужбе подтвердили задержание Саакашвили и сообщили, что он отправлен в страну, откуда прибыл с нарушением законодательства.

5 февраля 2017 года Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца. 3 января Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Адвокат Саакашвили подал кассационную жалобу на решение Киевского административного апелляционного суда, которое открывало возможность экстрадиции политика из Украины.

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