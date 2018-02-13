Что вынудит США отвернуться от Украины: мнение военного советника

"Единственный способ вылечить коррупционный грибок - подставить его солнцу", - заявил работавший на Пентагон специалист финконтроля Стив Сильверстайн

США не отвернутся от Украины, несмотря на коррупционные риски, потому что страна важна в качестве защитного заслона перед врагом - Россией. Об этом в интервью 112.ua рассказал оборонный советник в сфере финансового менеджмента Стивен Сильверстайн, отвечая на вопрос о том, что должно произойти, чтобы США отказались от поддержки Украины.

"Такого не произойдет. И знаете почему? Честно? Потому что вы и мы верим, что если Украина примет стандарты НАТО, они распространятся на восток - как это произошло в Польше и Чехии. Стратегически Украина очень важна, как и Корея, Дубай или Кувейт: таким образом мы ограждаем себя от нашего врага", - пояснил он.

По словам чиновника, который в офисе финконтроля Пентагоне отвечал за выявление и коррекцию операционных и финансовых рисков в военной сфере, поскольку украинцы "решили меняться полностью", в США "поняли, что вы уже никогда не повернете в сторону России".

"Не из-за того, что в России больше оружия, а потому что это воля украинцев", - отметил он.

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Сильверстайн в Украине работает с декабря 2016 года по вызовам вокруг военного бюджета, а также в сфере борьбы с коррупцией, логистики, риск-менеджмента и внутреннего контроля Минобороны. Советник увидел немало коррупционных рисков на новом месте, описав их ниже.

"Закупки и заключения контрактов. Способ, с помощью которого можно избавиться от этой болезни: просто надо открыть это. Единственный способ вылечить грибок - подставить его солнцу. То есть полная и открытая конкуренция, и чтобы не было посредников; и вы получите контракт на основе лучшей цены и качества, и вам не нужно влияние политиков или генералов", - рассказал он.

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