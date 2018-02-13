Альтернативы минской переговорной площадке нет - Лукашенко

В 2017 году состоялось 30 встреч трехсторонней контактной группы в Минске

Реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта.

"По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы", - отметил Лукашенко.

По его словам, в 2017 году состоялось почти 30 таких встреч. "Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что за прошедший год в мире не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов.

"Механизмы поддержания международной безопасности практически не работают. В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения нашей страны", - считает Лукашенко.

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