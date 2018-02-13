Глава миссии ЕС: Без реформы СБУ не будет продвижения Украины

Самая открытая организация - это МВД и Национальная полиция, а "больше всего вопросов - к Службе безопасности", заявил глава консультативной миссии ЕС

Без реформы СБУ не будет продвижения Украины ни к Евросоюзу, ни к НАТО. Об этом в интервью Европейской правде заявил глава консультативной миссии ЕС (КМЕС, - ред.) Кястутис Ланчинскас.

По его словам, самая открытая организация, которая делает очень многое для реформ - МВД и Национальная полиция, а "больше всего вопросов - к Службе безопасности".

"На них больше всего давит общество. Полицейские и патрульные видны повсюду - их снимают на мобилки, загружают эти видео в YouTube и так далее. Именно поэтому, наверное, они действительно хотят меняться. Но реформы должны дойти до самого последнего полицейского в глубинке, а это требует времени", - объяснил глава миссии ЕС.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа с СБУ, Ланчинскас сказал: "Нет концепции - нет и работы.Мы готовы были с самого начала, даже в 2016 году, когда нас пригласили стать частью международной группы по разработке концепцию реформы СБУ. Эта концепция была разработана, но до сих пор не утверждена, ее передают из одного кабинета в другой. Что ж, мы ждем".

Он считает, что также изменений требует система оценки полиции.

"МВД остается заложником старой системы оценки, именно основываясь на этой статистике, полицию критикуют. Поэтому мы сейчас активно работаем над разработкой новой системы оценивания полиции. Надеюсь, что уже 2018 год будет оцениваться по новой системе. Одним из главных критериев оценки должно стать общественное мнение", - уточнил Ланчинскас.

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