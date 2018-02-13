Дело экс-беркутовцев: Саакашвили могут допросить по видеосвязи

Выдворенного в Польшу политика сегодня планировали допросить в суде по поводу якобы присутствия на Майдане 20 февраля 2014-го "грузинских снайперов"

Выдворенного в Польшу лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, который сегодня должен был прибыть в суд на допрос по делу экс-бойцов Беркута, обвиняемых в убийствах майдановцев в центре Киева в феврале 2014 года, могут допросить в режиме видеоконференции. Об этом прокурор Янис Симонов сообщил в комментарии журналистам в Святошинском суде столицы.

По его словам, сейчас идет процесс выяснения, где именно находится политик.

"Сейчас будем на связи с его представителем… Если он (Саакашвили - ред.) будет на территории Украины, мы уведомим суд о том, что есть возможность (допросить Саакашвили - ред.). Мы обратимся, чтобы выяснить те даты, на которые он может прибыть", - сказал Симонов.

"Если будет выяснено, что он будет, наверное, находиться в каком-то государстве, мы сможем обратиться к суду для направления туда международного правового запроса для того, чтобы провести соответствующую видеоконференцию и не терять время", - добавил прокурор.

Симонов напомнил, что в суде от Саакашвили хотят услышать его мнение о версии присутствия на Майдане 20 февраля 2014 года "грузинских снайперов", которых показали в итальянском фильме о тех событиях и которые утверждали, что экс-президент Грузии якобы руководил ими.

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"Представитель (Саакашвили) отметил, что он лично хочет дать пояснения и сообщить о тех обстоятельствах по поводу этого фильма и, в целом, о своем отношении к этим событиям… Будем допрашивать, чтобы он эту информацию сообщил", - отметил прокурор.

Комментируя выдворение Саакашвили в Польшу, Симонов подчеркнул, что прокуратура в данном случае действия Госпогранслужбы не контролировала.

"Мы считали, что он (Саакашвили - ред.) появится. Мы не можем связывать эти события с тем, что он хотел дать показания", - сказал он.

12 февраля 2018 года экс-главу Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева, после чего оперативно выдворили в Польшу, где того приняли по реадмиссии (жена Саакашвили - гражданка одной из стран ЕС).

На Банковой опровергли данные о том, что лидера оппозиционной партии Рух нових сил доставили чартерным самолетом офшорной компании, связанной с президентом Петром Порошенко. Саакашвили уже заявил, что "найдет способ" вернуться в Украину.

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